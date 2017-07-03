Квитко в День влюбленных показала полуголый эротический снимок в красном платье без белья

23-летняя модель Анастасия Квитко, которую также называют «Русская Ким Кардашья», опубликовала в своем Instagram эротический снимок. На нем она запечатлена полуголая, и ее атласное красное платье указывает на то, что на ней нет нижнего белья. Это был своеобразный подарок поклонникам на День влюбленных.

Накануне в профиле Instagram известной модели, а также фотоблогера калининградского происхождения Анастасии Квитко, которую многие также знают, называя «Русской Ким Кардашьян», появился новый эротический снимок. На сей раз он был приурочен к праздничной дате – ко Дню всех влюбленных. Новая фотография поистине интригующая. Примечательно, что на ней модель вроде бы одета, но запечатлена полуголой. Виной тому – красное атласное платье, из которого чуть ли не вываливается ее огромная грудь. С левой стороны платье имеет высокий разрез, который доходит прямо до пояса. При фотографии Анастасия Квитко оголила бедро и так показала, что сидит на диване без нижнего белья.

Свое прозвище «Русская Ким Кардашья» Квитко получила благодаря своей фигуре, которая похожа на фигуру американской модели. Свою карьеру россиянка смогла начать еще в 17 лет, однако наибольшую популярность в сети приобрела, когда завела свой профиль в Instagram и стала публиковать туда свои фото, сделанные в стиле белфи.