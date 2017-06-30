Экс-священник из «Дома-2» Соломенцев оказался отцом троих детей

Накануне в эфир вышла передача «На самом деле», задача которой была выяснить, на самом ли деле дети бывшей жены экс-священника из «Дома-2» Вальтера Соломенцева Галины являются его родными. По ходу передачи бывшие супруги неоднократно оскорбили друг друга.

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Вальтер Соломенцев накануне посетил студию передачи «На самом деле», где шли съемки нового выпуска. Он и его бывшая супруга стали главными гостями эфира, в ходе которого эксперты, а также ведущий Дмитрий Шепелев старались выяснить, действительно ли экс-священник является отцом детей, которых воспитывал вместе с Галиной до того, как подал на развод.

Галина Соломенцева рассказала, что бывший супруг не хочет заботиться о двоих своих детях материально. Более того, она рассказала, что сейчас также беременна, и отец будущего ребенка – Вальтер Соломенцев. Он же с этим не согласился, обвиняя ее в многочисленных изменах. По словам экс-священника, это не его дети, по этой причине он не уверен, что должен им помогать. По ходу передачи эксперты предоставили гостям результаты ДНК-тестов, которые показали, что все три ребенка – родные дети Соломенцева. Это все расставило по местам, и экс-священник даже поблагодарил бывшую супругу за ребенка, которого она сейчас носит под сердцем.