Алёна Водонаева превратилась в Милу Йовович

Популярная российская телеведущая Алёна Водонаева удивила фолловеров необычным образом. Пользователи сети сразу же увидели сходство между Водонаевой и актрисой Голливуда Милой Йовович.

Алёна Водонаева в личном микроблоге опубликовала снимок, где предстала в коротком парике фиолетового цвета. Дополнила образ ярко-розовая помада. Фанаты посчитали, что отечественной знаменитости нужно срочно сниматься в кино.

«Красотка русская Йовович!», «Мила Йовович прям», «Да, на Йовович, я давно заметила... Алена вам нужно срочно сниматься в кино!», «Да, я думала Йовович что ли, пригляделась, Водонаева», «Из наших актрис сходство с Натальей Андрейченко и конечно на Милу Йовович, только Алена ярче и фигурестее», - комментировали фото поклонники знаменитости.