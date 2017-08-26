Дочь Бородиной обиделась на нее из-за букета цветов

Накануне в профиле телеведущей Ксении Бородиной появилась интересная видеозапись. На ней запечатлено, как ее дочь Теона сильно обижается на нее, когда ее папа, Курбан Омаров, вручает букет цветов не ей, а маме.

Вчера телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем профиле фотохостинга Instagram интересную видеозапись. На ней запечатлено, как в День святого Валентина ее муж, Курбан Омаров, приносит ей букет цветов. Вначале она восхищается прекрасным букетом и восхищенно говорит: «Какие красивые, папуля…», однако следом наводит камеру на рядом сидящую дочь и прыскает со смеху. Бородина замечает, что Теона очень обижена за то, что цветы достались не ей. Вначале девочка запрокидывает голову вниз, показывая свое расстройство, а после слазит с пуфика, на котором сидела, и собирается уходить.

Подписчики Ксении Бородиной оценили видеозапись многочисленными отметками «Нравится». Также под ней они оставили свои комментарии, в которых высказали свое умиление по отношению к Теоне. Никто не осудил маленькую девочку, лишь заметили, что растет «натсоящая девушка».