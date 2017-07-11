Алла Пугачева в честь Дня всех влюбленных показала редкий семейный снимок с детьми

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в своем Instagram опубликовала снимок с еще маленькими детьми и мужем Галкиным, поздравив пользователей с Днем всех Влюбленных. Многие оценили редкий снимок, а некоторый назвали детей Пугачевой «пластиковыми».

Алла Пугачева в День всех влюбленных решила поздравить пользователей в своем Instagram. Примадонна опубликовала семейное фото и пожелала всем любви. На снимке изображена семья Пугачевой – сама певица, ее муж Галкин и их близнецы Гарри с Лизой.

Фотография понравилась пользователям, за 7 часов ее оценили больше 80 000 человек. Многие отмечали, что снимок получился очень семейным и теплым. Пугачевой пользователи желали семейного счастья и в очередной раз рассыпались в комплиментах.

Нашлись и те, кто не оценил редкое семейное фото Пугачевой. По мнению недоброжелателей, на снимке дети Примадонны и Галкина выглядят неестественно. Хейтеры назвали близнецов «пластиковыми» и указали, что «звездные» дети лишаются детства из-за чрезмерного внимания прессы.