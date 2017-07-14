«За ВДВ»: Шнуров с супругой экстравагантно поздравили пользователей с Днем влюбленных

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга Матильда экстравагантно поздравили пользователей с Днем всех влюбленных в своих Instagram-аккаунтах. На странице музыканта появилось фото, где его жена замахивается над его головой бутылкой, «За ВДВ – Всемирный День Влюбленных» - подписал снимок Шнуров.

Сергей Шнуров и его жена Матильда нередко удивляют пользователей необычными фото и цитатами. В этот раз пара решила поздравить юзеров с Днем всех влюбленных, опубликовав для этого кадры из весьма экстравагантной фотосессии.

На странице Шнурова появился снимок, где жена замахивается над его головой бутылкой с вином. По всей видимости, отметили в комментариях пользователи, фото иллюстрирует поговорку о том, что «если бьет – то любит». В описании Шнуров написал «За ВДВ», где также расшифровал аббревиатуру как «Всемирный день влюбленных».

Матильда, супруга Шнурова, на своей странице поместила другой снимок. На нем музыкант «строит рожки» своей жене. Пользователи оценили креатив пары и отметили, что их чувства и любовь вызывают лишь одобрение. Помимо этого, Матильду сравнили с Бузовой, указав, что жена музыканта на данном снимке очень похожа на певицу и звезду «Дома-2».