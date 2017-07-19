Участница музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина призвала любить себя, чтобы обрести счастье. По её словам, слишком часто люди забывают от этом, полностью отдаваясь тем, кто рядом с ними, или своему делу.

Также Ольга Серябкина пожелала быть счастливыми тем, кто ещё не испытал высоких чувств. «Я твёрдо уверена, что у каждого человека уже есть любовь, просто она приходит в своё время. Она сама знает, когда это нужно. Но как бы там ни было, никогда не забывайте о себе, всегда любите себя. Каждый день, независимо от определенной даты», - отметила артистка, поздравив своих поклонников с Днём Святого Валентина.

Интернет-пользователи поблагодарили Ольгу Серябкину за такое чувственное пожелание. Они выразили надежду, что и сама певица не в одиночестве в такой день, а окружена любовью родных и близких, как сообщает «Версия.Инфо».