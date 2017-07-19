Ольга Серябкина призвала любить себя, чтобы обрести счастье
Участница музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина призвала любить себя, чтобы обрести счастье. По её словам, слишком часто люди забывают от этом, полностью отдаваясь тем, кто рядом с ними, или своему делу.
Также Ольга Серябкина пожелала быть счастливыми тем, кто ещё не испытал высоких чувств. «Я твёрдо уверена, что у каждого человека уже есть любовь, просто она приходит в своё время. Она сама знает, когда это нужно. Но как бы там ни было, никогда не забывайте о себе, всегда любите себя. Каждый день, независимо от определенной даты», - отметила артистка, поздравив своих поклонников с Днём Святого Валентина.
Интернет-пользователи поблагодарили Ольгу Серябкину за такое чувственное пожелание. Они выразили надежду, что и сама певица не в одиночестве в такой день, а окружена любовью родных и близких, как сообщает «Версия.Инфо».