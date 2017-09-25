«Постарел»: в Сети не узнали гардемарина Дмитрия Харатьяна

В Сети пользователи бурно обсуждают внешность Дмитрия Харатьяна, который, по мнению юзеров, «постарел» и сильно «одряхлел». Поводом для обсуждения стал снимок в Instagram, который опубликовала стюардесса лайнера, где летел 58-летний гардемарин.

В Instagram одной из стюардесс, работающих на пассажирском лайнере, появился снимок, который вызвал масштабное обсуждение и бурные дискуссии пользователей. На фотографии запечатлен 58-летний Дмитрий Харатьян, который летел рейсом, где работала стюардесса.

По словам пользователей, на снимке Харатьян выглядит сильно «старым». Многие даже признались, что не сразу узнали в «дряхлом» мужчине известного некогда гардемарина. Нашлись и те, кто не стал негативно отзываться о внешнем виде актера.

Такие пользователи указали, что всем людям свойственно стареть и Харатьян как подобает настоящему мужчине, решил принять возрастные изменения внешности с достоинством. В качестве довода того, что «стареть не страшно», один из пользователей указал на размышления, где хорошие люди стареют красиво, а «негодяи» превращаются в «уродцев». По словам комментатора, Харатьян относится к первой группе людей.