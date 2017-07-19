В Сети Дженнифер Лопес назвали леопардовой колбасой

48-летняя певица Дженнифер Лопес вновь привлекла внимание к своей персоне необычным нарядом, что так присуще звезде. В этот раз за неудачный концертный костюм в Сети певицу назвали леопардовой колбасой.

Не так давно певица выступила в Миннеаполисе, где для концерта Лопес выбрала весьма необычный костюм. Звезда надела сплошной леопардовый комбинезон, который полностью показал все изгибы фигуры Дженнифер Лопес.

Поклонники не оценили «модного» решения певицы. В Сети ее прозвали леопардовой колбасой и высмеяли за неудачный образ. Также внимание фанатов привлек головной убор Лопес – звезда надела леопардовый берет, который также показался пользователям весьма смешным.

Танцы и внешний вид Лопес не редко становятся поводом для активного обсуждения. Чаще всего певицу хвалят за грациозность и красоту фигуры. Но, также случаются и моменты, когда звезда выступает немного не «в форме», что не совсем нравится фанатам. В этот же раз комментаторы не остановились на банальном высмеивании и присудили звезде статус леопардовой колбасы.