Маленькая невеста Егора Крида собирается на свидание

На видео в Instagram маленькая девочка не хочет убирать игрушки, а собирается на свидание с популярным исполнителем и называет себя его невестой.

Никаких пояснений к посту Егор Крид не написал — только поставил пару смайликов и сердечек.

Зато его подписчицы явно довольны и пишут в комментариях: «Какая милашка», «Ангелочек», «Мило», «Божечки, какое маленькое чудо». Некоторые поклонницы, правда, ревнуют певца: «Не одна ты его невеста, нас много!» и «Хаха невеста! Красотка, но для Егора она маловата так что я займу место невесты!». Меньше чем за 20 минут видео набрало 75 тысяч просмотров.