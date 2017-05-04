Голая фотомодель упала со скалы во время фотосессии

25-летняя модель Кейт Аптон чудом избежала травм во время своей «обнаженной» фотосессии на острове Аруба в Карибском море. В Сети появилось видео, где девушка позирует, прикрывая грудь руками, и падает в воду от удара волны.

О падении модели стало известно еще в октябре 2017 года, однако, ролик получил активное распространение лишь сейчас. Журналисты публиковали снимки, но самой записи казуса на фотоссесии не было. Видео появилось на канале в Instagram, где пользователи наблюдают за снимками и видеозаписями с моделями и красивыми девушками всего мира. В этот раз на странице разместили ролик, демонстрирующий «голый казус» в качестве издержек работы модели.

Так, Кейт Аптон, которую называют едва ли не самой знойной девушкой в мире, позировала на своей очередной фотосессии. В этот раз модель посетил карибский остров Аруба. Там она снималась в полуголом видео и стояла на скале у моря. Как пояснила сама модель, изначально, она не боялась упасть. Но, как только она взобралась на возвышенность – страх и опасения появились. В итоге Кейт Аптон, прикрывающая грудь руками, упала в воду. Модель сбила волна, та не смогла удержаться на месте и рухнула вниз. К счастью, отмечают в Сети, Аптон травм не получила и после падения вновь вернулась к фотосессии.