Витас поздравил поклонников с Днем влюбленных снимком в трусах и неприличным предложением

38-летний певец Витас шокировал своих подписчиков в Instagram своим снимком, мужчина опубликовал снимок в трусах и поздравил всех с Днем всех Влюбленных. В описании Витас добавил фразу «Присаживайтесь», что крайне удивило поклонников.

В День всех влюбленных певец Витас решил продемонстрировать пользователям Instagram свое нижнее белье. На снимке музыкант лежит на диване, в кадр попали лишь ноги и трусы, на которых изображен персонаж из мультфильма о «Губке Бобе».

В описании Витас написал лишь одно слово «присаживайтесь». Такое высказывание крайне возмутило пользователей, те обвинили певца в пошлости и в неприличности. Некоторые оценили шутку и отметили, что такое поздравление с праздником любви им пришлось по душе.

За несколько часов снимок набрал больше 1 200 лайков. Пользователи продолжают активно комментировать фото, большинство размещает шутки и смайлы, изображающие смех. Как стало понятно, поклонники Витаса разделились на две группы: первая юмор поняла, вторая – пришла в возмущение.