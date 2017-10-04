Елена Исинбаева родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родила сына. О радостном событии трехкратная чемпионка мира сообщила в своем Instagram-аккаунте, второй ребенок спортсменки появился на свет 14 февраля, в День всех влюбленных.

Исинбаева в своем Instagram разметила пост, в котором подтвердила слухи о рождении второго ребенка. Спортсменка поделилась радостным событием своей семьи и рассказала, что у нее родился мальчик.

Елена Исинбаева поблагодарила всех, кто ее поздравил с важным событием и отметила, что ей очень приятно от такой большой поддержки. Также спортсменка пожелала всем, кто ждет ребенка или планирует обзавестись потомством – удачи.

В комментариях пользователи активно поздравляет Исинбаеву с радостным событием и желает ей и ее семье всего самого лучшего. Запись собрала уже почти 30 000 лайков, а комментариев с поздравлениями уже больше 1,5 тысячи. Имя второго сына, появившегося на свет в День любви и романтики, пока не сообщают. До родов Исинбаева вела активный образ жизни, не прекращала посещать мероприятия и появляться на публике.