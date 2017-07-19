Пугачева спасла Караулову от позора

Певица Юлианна Караулова рассказала, как на проекте «Фабрика звезд-5» Алла Пугачева спасла ее от позора и помогла реализовать себя в пении. Так, Примадонна помогла Карауловой исправить неудачную прическу и дала рекомендации по выбору тембра голоса.

Как рассказала Юлианна Караулова, на проекте она решилась на эксперимент и согласилась перекрасить свои волосы. Тогда певица носила длинную прическу и ей крайне сложно далось решение о смене имиджа. Оказалось, что опасения Карауловой были не напрасными – стилисты выкрасили ее волосы в темно-каштановый цвет, что совсем не шло к образу певицы.

По словам Карауловой, тот случай стал одним из немногих, когда она плакала на проекте. Певица была в ужасе от получившегося цвета и не знала, как быть – до эфира оставались считанные часы. Тогда Алла Пугачева решила помочь восходящей звезде. Примадонна усадила Караулову в свой лимузин и отвезла ее к личному парикмахеру. Там певице восстановили былой цвет и привели волосы в нормальное состояние.

Как отметила Караулова, такой подарок стал для нее очень приятной неожиданностью. Певица не мечтала, что когда-то окажется в машине самой Аллы Пугачевой. Также на проекте Примадонна посоветовала Карауловой не менять тембр голоса и петь так, как велит ей сердце. Пугачева призвала певицу не идти на поводу у педагогов и исполнять композиции лишь в том жанре, который присущ ее натуре.