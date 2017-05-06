Виктория Боня поздравила фанатов с Днём влюблённых в Instagram

Популярная отечественная телеведущая Виктория Боня поспешила присоединиться к российским знаменитостям и также поздравила своих подписчиков с Днём всех влюблённых.

Виктория Боня в личном микроблоге разместила новую фотографию в купальнике, под которой написала поздравления с Днём влюблённых: «Всех с днём влюблённых!! Только безграничная любовь является настоящей реальностью этого мира, все остальное лишь иллюзия! Знайте, я вас люблю, вы не одни в этой вселенной!!».

Поклонники в комментариях ответили телеведущей взаимностью: «Спасибо, Викуля, и тебя тоже с днём всех влюблённых!», «Бонечка, благодарю вас за вашу любовь к нам! Она вдохновляет», «Вика, фото просто потрясающее! Вы звезда! С Днём Святого Валентина вас».