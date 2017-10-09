Звезда Playboy Мария Лиман нарисовала валентинку на ягодицах обнаженной подруги

Мария Лиман, известная по обнаженным снимкам в Playboy, в своем Instagram показала, как готовится к празднику Дня всех влюбленных. В Качестве «холста» для рисования «валентинки» Лиман выбрала ягодицы обнаженной подруги, изобразив на них «сердечки».

Как указала Мария Лиман, она готовит валентинку, рисуя ее на своей обнаженной подруге Валентине. Модель журнала для взрослых пошутила о том, что «сердечки» она рисует на «сердце» подруги. Всех она поздравила с праздником и указала, что праздник всех влюбленных является прекрасным днем.

В комментариях пользователи отметили пикантность снимка и написали массу лестных комментариев обнаженным девушкам. По словам мужской половины пользователей Instagram, они бы не отказались от такой «валентинки».

Также нашлись и те, кто осудил модель журнала Playboy за то, что та даже из романтического праздника может сделать «пошлость». Несмотря на это, снимок набирает популярность и уже собрал почти 10 000 лайков. Лиман активно ведет свой профиль и нередко наполняет его весьма откровенными снимками, аудитория поклонников растет, а сама модель продолжает «подогревать» интерес к своей персоне.