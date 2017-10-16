Младшую сестру Ольги Рапунцель обвинили в съемках в порнофильмах

Младшая сестра Ольги Рапунцель Алена Савкина, решившая также поучаствовать в скандальном проекте «Дом-2», стала жертвой обвинений. 20-летнюю девушку пользователи Сети обвинили в съемках в фильмах для взрослых, но весомых доказательств и ссылок на порноресурсы пока не предоставили.

Как стало известно, решившая пойти по стопам старшей сестры Алена Савкина также подверглась обвинениям, как и сама Ольга Рапунцель. 20-летнюю девушку, которая начала участвовать в телестройке «Дом-2», уже успела попасть в скандал.

В этот раз пользователи Сети негативно восприняли Савкину, обвиняя ее в причастности к съемкам в порно. По мнению юзеров, девушка снималась в фильмах для взрослых и может быть замешана в переписке в интим-чатах. Ранее такие же обвинения получала Ольга Рапунцель, теперь же от этого страдает ее младшая сестра.

Пользователи обещают найти ссылки и доказательства «темного прошлого» Алены Савкиной, но пока что таких фактов не предоставили. По мнению поклонников скандальной телестройки, большинство участниц проекта занимались эскорт-услугами и демонстрировали свое голое тело на камеры.

Сама Алена Савкина все обвинения опровергает и уверенна, что ее невиновность вскоре будет доказана. По словам девушки, ее сестра Ольга Рапунцель предупреждала ее о возможных скандалах, но та решила попробовать и отправилась на проект без одобрения родственников.