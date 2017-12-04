Джигарханян не устраивал свадьбы с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян не устраивал свадьбы при бракосочетании с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом рассказала ее мать Лидия Цымбалюк, участвуя в одном из последних выпусков шоу «Пусть говорят».

Накануне в эфир вышла первая часть передачи «Пусть говорят» с телеведущим Дмитрием Борисовым. Обсуждение на ней вновь затронуло уже нашумевшую тему с браком Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, который не так давно они расторгли. Шокирующей новостью выпуска стал факт, что известный народный артист даже не устроил свадьбы для бывшей возлюбленной, когда брал ее в жены. Пара прожила довольно долго вместе, однако решила официально зарегистрировать свои отношения только в феврале 2016 года.

Сначала в студию зашла мать бывшей жены Джигарханяна Лидия Цымбалюк. Именно она рассказала об этой новости. После нее в зале появилась дочь, Виталина Цымбалюк-Романовская. Можно отметить, с какой уверенность она отвечала на заданные вопросы и не смутилась ни при одном из них, как это случалось ранее. Артистка рассказывала о своем уважении к бывшему мужу и о том, что по-прежнему готова уладить все, беседуя, однако отметила, что может выбрать вариант с судом, так как Армен Джигарханян не настроен миролюбиво по отношению к ней.