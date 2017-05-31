В День всех влюбленных Волочкова показала своего любовника

Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте показала пользователям снимок, где балерина запечатлена со своим любовником. Пара позирует на фоне шаров, лепестков роз и свечей, своих подписчиков Волочкова попросила «не злорадствовать».

Как указала сама Волочкова под снимком, ей крайне не нравится проводить время в одиночестве. По словам балерины, она еще с детства не любит быть одной. Всем своим подписчикам Волочкова пожелала любви и попросила их порадоваться за нее «без злорадства».

На снимке пара целуется и обнимается. Комната украшена шарами, которым Волочкова сделала рекламу, что немного возмутило пользователей. По словам комментаторов, блогеры и звезды Instagram используют любой повод для заработка, рекламируя «все подряд».

Тем не менее, многие пользователи пожелали Волочковой счастья и последовали ее совету – отказались от негативных комментариев. Травля балерины в Сети уже набрала весьма масштабные обороты, каждый ее снимок становится обсуждением миллионов пользователей, который норовят оскорбить звезду своими комментариями.

Ранее уже сообщалось, что хейтеры Волочковой за травлю балерины платят миллионы. Об этом рассказала ее помощница, которая сослалась на экспертов в IT-технологиях.