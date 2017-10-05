Татьяна Навка показала свои ужасные ноги, как у Волочковой

Фигуристка и супруга «правой руки» Президента Татьяна Навка продемонстрировала своим поклонника свою физическую форму и ужасные стопы.





В Instagram Навка поделилась видео из тренажёрного зала. В свои 42 года она посещает его с завидной регулярностью, поддерживая спортивную форму. Трудолюбие и преданность занятию поклонники восприняли тепло и осыпали женщину комплиментами за то, что не боится выполнять даже почти «цирковые» упражнения. Но они пришли в ужас от того, что увидели ниже.



Как того требовало упражнение, Навка была «снарядах» босиком. Это позволило подписчикам рассмотреть на её ногах ужасные костные наросты, которые не меньше, чем у Анастасии Волочковой. «Косточки на ногах - бедные ноги», «Какие ужасные наросты на больших пальцах ног», «Фу, какие мерзкие подагры на пальцах!», «Татьяна, подскажите, что Вы делаете для профилактики роста шишки на внутренней стороне стопы? На видео она у Вас увеличена», - отмечают пользователи. Сама Татьяна Навка не рассказывала о том, откуда у неё проблема и почему от неё не избавляется. Однако фанаты советуют подумать об этом, поскольку это портит её идеальный образ.