Хейтеры Волочковой за травлю балерины платят миллионы

Помощница Анастасии Волочковой, ссылаясь на данные от IT-специалистов, проанализировавших негативные комментарии на странице балерины в Сети, заявила, что за травлю звезды ее ненавистники выкладывают миллионы рублей. По словам представителя Волочковой, хейтеры проплачивают критику балерины.

Как сообщается, по данным от помощницы балерины, ненавистники Волочковой намеренно устраивают травлю звезды. Так, они проплачивают все комментарии и негатив, который все чаще появляется на странице балерины в Instagram.

Специалисты смогли вычислить личности заказчиков негативных комментариев. Также было установлено, что хейтеры весьма неразборчивы в критике, так как одни и те же комментарии могут размещаться под разными снимками и с разных аккаунтов.

По словам помощницы Волочковой, за травлю балерины хейтеры платят не один миллион рублей. О том, кому же так не нравится звезда, не сообщается. Как отмечают пользователи, травля и весь «хайп» вокруг балерины идет ей на пользу. Несмотря на то, что комментарии бывают весьма нелестными, они также привлекают внимание к личности Волочковой и увеличивают ее, пусть и скандальную, популярность.