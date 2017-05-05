Женя из «Папиных дочек» снялась в обнаженной фотосессии

Дарья Мельникова, известная как Женя из «Папиных дочек», снялась со своим мужем Артуром Смольяниновым в откровенной фотосессии. Пара обнажилась для съемок в ванной комнате в честь грядущего Дня всех Влюбленных.

В своем Instagram-аккаунте Дарья Мельникова разместила серию снимков, которые актриса и ее супруг посвятили приближающемуся празднику всех влюбленных. В описании звезда, получившая славу благодаря сериалу «Папины дочки», указала, что благодарит за локации одну из гостиниц. Также она назвала своего супруга Артура Смольянинова «Королем».

На снимках пара актеров позирует в ванной комнате, у зеркала с зубными щетками и в других образах. Особое внимание пользователей привлек снимок, где Мельникова и Смольянинов оголенные лежат в ванной. Тело актриса прикрыла пеной, а все фото, как утверждают комментаторы, пропитано нежностью.

Запись с серией фотографий набрала уже больше 35 тысяч лайков. Пользователи отметили, что актриса и ее супруг очень гармонично смотрятся рядом. Им комментаторы пожелали семейного счастья и неугасаемой любви. Также многие пользователи указали, что не ожидали от Мельниковой таких чувственных и теплых снимков, так как привыкли верить в скромность и зажатость актрисы.