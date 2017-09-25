Анастасия Квитко «не вместилась» в бикини-купальник

Российская звезда Instagram Анастасия Квитко показала пользователям свое тело в микро-купальнике. Как отметили комментаторы, грудь Квитко «не вместилась» в миниатюрное бикини и слишком «выпирает» через тканевые «треугольнички».

В своем Instagram-аккаунте Квитко регулярно делится откровенными фото, что принесло ей уже больше 7 миллионов подписчиков и немалую популярность. Если ранее она ставила акцент на пышные ягодицы, подчеркивая их облегающей одеждой и соблазнительным бельем, то теперь «русская Кардашьян» привлекла внимание к своей груди.

Анастасия Квитко опубликовала снимок, на котором она позирует в микро-купальнике. Пользователи отметили, что такой размер верхней части бикини не подходит девушке из-за ее внушительных форм. По мнению комментаторов, грудь Квитко попросту «не вмещается» в купальник. Тем не менее, снимок вызвал внимание мужской половины пользователей. Помимо комплиментов о соблазнительной фигуре, мужчины также писали о том, что Квитко не стоит останавливаться, ей порекомендовали продолжать наполнять свою ленту «полуголыми» селфи. Снимок собрал больше 400 000 лайков.