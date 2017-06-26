Костюшкины матерными стихами поздравили друг друга с Днём всех влюблённых

Звёздные супруги Стас и Юлия Костюшкины начинают за день до популярного праздника, Дня всех влюблённых, поздравлять друг друга. Однако делают они это в манере лидера «Ленинград» - с матами.





Первой решилась на публичные «ругательства» в поэзии жена певца. На своей станице она процентировала поэтессу и режиссера «для взрослых» Солу Монову. Смысл её произведения заключался в том, что как бы мужчина не старался, если однажды женщине на него всё равно, то этого не изменить. Стих Юлия адресовала своему супругу, уточнив, что в жизни она «белая и пушистая, просто с повышенным чувством справедливости». Хотя поклонники обеспокоились наличием мира в семье ведущей и певца.





Через пару часов с авторской работой подоспел и Стас. В своём стихе он будто продолжает начатую историю и старается извиниться перед девушкой за недостаток внимания. Он пишет, что готов прихорошиться и, подарив валентинку, пригласить спутницу в KFC за лучший столик. Конец его повествования позитивный, чему обрадовались и его фанаты.