«Самый красивый преступник мира» надел на Бузову ошейник

В новом клипе Ольги Бузовой Джереми Микс, именуемый «самым красивым преступником», водит певицу на поводке. Тизер на видео к песне Wi-Fi Бузова опубликовала в своем Instagrаm-аккаунте, премьера клипа состоится 14 февраля.

Как указала Бузова в своем Instagram-аккаунте, она уже не может дождаться премьеры своего клипа. Коротким фрагментом, опубликованным в аккаунте певицы, звезда заинтриговала пользователей откровенностью.

На видео Бузова ползает на коленях, а «преступник» ведет ее на поводке. По словам Бузовой, она весьма довольна получившимся клипом и ждет оценки от фанатов.

Джереми Микс в клипе звезды «Дома-2» предстал в образе горячего любовника, который водит певицу на поводке. Звание «самого красивого преступника» тот получил после того, как в Сети появились его снимки, сделанные во время ареста. Его обвиняли в хранении оружия, но после присудили досрочное освобождение. Теперь он стал мировой знаменитостью и пользуется популярностью, ему предлагают быть моделью и сниматься в различных роликах.

Как уже сообщалось ранее, Бузову осудили за показ тизера клипа Wi-Fi во время траура по погибшим при крушении Ан-148. Ролик посмотрели больше миллиона человек, но многие остались недовольны тем, что певица выбрала не то время для демонстрации откровенного тизера.