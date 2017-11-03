Близкий друг Гурченко показал уникальные кадры, снятые перед ее смертью

Накануне в эфир вышел выпуск передачи «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым. На него был приглашен близкий друг покойной Людмилы Гурченко Аслан Ахмадов, который предоставил уникальные кадры с актрисой, снятые прямо перед ее смертью.

В одном из последних выпусков шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым вновь была затронута тема об имени покойной актрисы Людмилы Гурченко. Вероятно, лишь единицы во всей России не знают, кем она была и сколько ролей исполнила благодаря, как она умерла, ее друзья и знакомые регулярно вспоминают о ней все новые факты, а также рассказывают истории, связанные с ее жизнью.

Близкий друг Людмилы Гурченко фотохудожник Аслан Ахмадов пришел на передачу не пустыми руками, а принес уникальные кадры, на которых актриса запечатлена незадолго до того, как умерла. Фотохудожник объясняет, что и не подозревал о наличии видеозаписи у себя, но то, что он увидел на ней, повергло его в шок.

Так, запись фиксатора записала диалог между Ахмадовым и Гурченко. В ходе него актриса пожаловалась, что еще совсем не хочет умирать, да и не готова к этому событию, так как еще не готово ее похоронное платье. Также она просила, чтобы церемония прощания с ней не была задержана, чтобы ее лицо все еще выглядело свежо.