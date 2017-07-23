Панин показал совершенно «голое» фото в обнимку с неизвестной женщиной

Известный российский актер Алексей Панин накануне опубликовал новое фото, на котором он предстал совершенно голый в обнимку с неизвестной женщиной. В комментариях он указал, что с ней почти не знаком и запечатлен на пляже для нудистов.

Актер Алексей Панин уже давно не скрывает, что на чужое мнение ему плевать, а потому он делает все, что ему вздумается. Его имя фигурирует во многих скандалах, часть которых была раздута им же самим. Часто он публикует откровенно агитирующие публикации, после которых в комментариях под его постами разгораются жаркие споры на тему этики и морали. Так было и с одной из его последних фотографий, на которой он запечатлен абсолютно голый с обнимку с неизвестной женщиной. Более того, он и сам уточнил, что едва с ней знаком, просто она, как и он, любительница свинга. Само это понятие предполагает интимную связь более двух людей одновременно, которые могут обмениваться партнерами для удовлетворения и остроты чувств.

Выказывая свое одобрение к такому действу, Панин написал, что в мужчине главное – чувство юмора, однако идеальным его делает лишь извращенный склад ума. Естественно, многие наотрез решили не соглашаться со своенравным актером, который своими словами мог задеть чувства тех, кто серьезно относится к своему брачному спутнику. С другой же стороны, тех, кто его поддержал, все же было больше.