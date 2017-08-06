Сногсшибательная Элизабет Херли показала упругие ягодицы в бикини, стоя на руках

52-летняя актриса из Великобритании Элизабет Херли поражает своей сногсшибательностью. На днях она опубликовала свежее фото, на котором показала упругие ягодицы в розовых бикини. Кроме того, на снимке она стоит на руках, прислонившись к пальме.

Накануне в профиле фотохостинга Instagram у актрисы из Великобритании Элизабет Херли появилось фото довольно откровенного характера. На нем она стоит на руках, прислонившись к высокой пальме ступнями. Между тем, на ее теле надет купальник с бикини розового оттенка, который оголяет ее упругие ягодицы.

Меньше, чем за сутки публикация собрала почти 50 тысяч отметок «Нравится». 52-летней актрисе остается только позавидовать, так как к такому возрасту она сумела сохранить свою фигуру просто в идеальном состоянии, которому позавидуют даже некоторые восемнадцатилетние.

Карьера привлекательной Херли началась, когда ей было около двадцати. За это время она попробовала себя не только в роли актрисы, но также занималась модельным и дизайнерским бизнесом. Она ведет спортивный образ жизни, хотя многие и утверждают, что отнюдь не это является причиной ее такого хорошего внешнего вида, а пластика. Одной из последних картин, где снималась Элизабет Херли, является популярная кинолента «Чудо-женщина».