Анджелина Джоли может покинуть Голливуд ради политики
Австралийские СМИ проинформировали, что популярная американская актриса Анджелина Джоли может покинуть Голливуд ради политической деятельности. Сама актриса уже многие годы является послом доброй воли ООН.
В австралийской таблоиде «Новая идея» появилась информация о том, что Анджелина Джоли готова уйти от актерского мастерства и приступить к должности специального советника в британском правительстве. Более того, издание утверждает, что актриса планирует навсегда переехать в Лондон с шестью детьми и жить всего в нескольких минутах от здания парламента.
Напомним, что Анджелина Джоли является послом доброй воли и специальным помощником Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. При этом поклонники актрисы утверждают, что Джоли не нужно покидать шоу-бизнес, чтобы оставаться политическим деятелем.