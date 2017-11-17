Видеообращение Маликова: Стефания тоже не родная дочь

Накануне в аккаунте Instagram певца Дмитрия Маликова появилось видеообращение, в котором он рассказывает, что Стефания, как и недавно появившийся на свет второй ребенок, не родная дочь. Позже же музыкант объясняет, что снял фейк, решив подшутить над дочерью.

Певец Дмитрий Маликов в последнее время активно ведет свой профиль в Instagram и всеми силами старается разнообразить контент для подписчиков. Так, недавно он решил записать пранк, в котором говорит дочери Стефании, что она не родная дочь. Сложно понять, подстроен ли весь видеоролик. Кто-то из комментаторов поста считает, что да, так как девушка читает толстый журнал, даже не присев на стул. Также они говорят, что она выбрала такую позу, чтобы ее было хорошо видно в кадре.

Так или иначе, даже если это постановка, сыграла Стефания как настоящая актриса. После реплики отца она возмущенно начала спрашивать его, что это за шутки такие, а после побежала к маме с возгласами: «Я что, приемная?».

В комментариях под записью Маликова как обычно разгорелся жаркий спор. Кто-то высказал мнение, что, сколько бы ребенку не было лет, никогда нельзя подвергать сомнению его родство. Другие же подумали, что таким образом певец наакручивает подписчиков, однако тут же написали: «Да, я подписалась».