Фанаты Дарьи Пынзарь поражены щедростью её мужа

Поклонники Дарьи Пынзарь тщательно следят за каждым шагом всего семейства, однако настоящего Сергея начинают узнавать только сейчас.





Страницу Дарьи в Instagram незнающий может спутать с блогом о путешествиях молодой мамы. Действительно, с завидной регулярностью девушка с семьёй то гуляет по пляжам, то поднимается в горы. Подписчики даже не понимают, когда и от чего она успевает уставать. И им не важно, едут они заграницу или проводят выходные в России. Вот и сейчас Дарья с мужем и сыновьями посетила загородный клуб в Подмосковье, на что фанаты отреагировали незамедлительно.



«А я думала Пынзарь скупердяй, а сейчас вижу, что балует красотку», - пишут пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них пришли в настоящий восторг не только от буклета туристического бюро, на который похож профиль Дарьи Пынзарь, но и от её гардероба. Шубы девушки меняются с завидной регулярностью, чего не ожидали поклонники от её супруга. Хотя кто-то предпочёл верить, что деньги на дорогую одежду Пынзарь заработала сама.