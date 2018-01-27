Возлюбленный назвал эскортницу из "Дома-2" лгуньей и лицемеркой

Участник "Дома-2" Саймон Марданшин обвинил свою возлюбленную Марго Овсянникову во лжи и лицемерии. Он отметил, что девушка всегда натягивала маску и врала ему, что не являлась эскортницей, хотя результаты детектора лжи показали обратное.

Напомним, ранее Марго Овсянникова решилась пройти проверку, чтобы доказать окружающим, что не имеет никакого отношения к проституции, однако эту поверку успешно провалила. Результаты показали, что Овсянникова на самом деле была связана с эскортом, а когда открылась вся правда, участница "Дома-2" сбросила маску и призналась, однако несмотря на это, она хочет продолжать отношения с Саймоном.

Это вывело из себя Марданшина. Во время ее признания он был настолько шокирован, что еле сдерживал слезы. Потом ему полегчало и он заявил, что не намерен строить отношения с лицемеркой. Саймон заявил, то после детектора его отвернуло от Марго, и дело даже не в ее скандальном прошлом, а во вранье.

Марданшин также заявил, что больше не верит красавице-блондинке, которая заявляет, что привязана к нему. Он отметил, что Марго ни к кому из мужчин не привязывается, она выбирает тех, с кем ей комфортно в настоящий момент. Саймон заявил, что больше не будет строить отношения с Марго, как девушка она его полностью разочаровала.