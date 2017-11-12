Рита Ора обнажилась ради фотосессии на фоне заката

Известная американская телеведущая Рита Ора позволила себе смелость обнажиться ради фотосессии на фоне заката. Новый снимок знаменитости буквальным образом взорвал Instagram.

Рита Ора никогда не могла похвастаться излишней скромностью или ханжеством. Ее странице в социальной сети Instagram едва ли не настоящий кладезь для любителей клубнички. Последний снимок не стал исключением. Таким образом, телеведущая решила порадовать поклонников своим снимком в совершенно обнаженном виде на фоне красивого заката.

На данный момент Рита Ора находится в отпуске и коротает дни на морском курорте. Несмотря на полное отсутствие одежды на девушке, снимок не выглядит пошлым, поскольку все интимные места Ора прикрывает руками.

Стоит отметить, подписчики ведущей "Топ-модели по-американски" высоко оценили новую публикацию, и за сутки она набрала более 500 тысяч отметок "Мне нравится", а также 5 тысяч комментариев.