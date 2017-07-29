Певица Холзи вышла на красную дорожку без белья и показала свои "прелести"

Певицу Холзи фотографы застали в очень неловком амплуа, когда выяснилось, что 23-летняя исполнительница вышла на красную дорожку без белья. Черное длинное платье задралось и певица продемонстрировала широкой публике свои "прелести".

Сегодня в Сеть попало фото певицы Холзи на красной дорожке. Казалось бы, на торжественное мероприятие, посвященное благотворительности, все звезды должны прийти "с иголочки", и каким абсурдом было бы считать, что на красную дорожку можно забыть надеть нижнее белье.

Однако, видимо, для Холзи подобное не является чем-то предосудительным, и она мало того, что опозорилась перед фотографами, но совершенно не стеснялась позировать в задранном платье. Некоторые поклонники певицы утверждают, что ничего позорного в этом инциденте нет, а сама девушка, должно быть, попросту не заметила конфуза.

Впрочем, спустя некоторое время, во время своего выступления на сцене, Холзи сменила наряд и на этот раз все-таки надела трусики, чем, скорее всего, разочаровала как публику, так и фотографов.