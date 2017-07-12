Ульяновец сделал Ольге Бузовой предложение и она согласилась

Житель Ульяновской области Иван Прытков в очередной раз приехал покорять шоу Comedy Баттл. На этот раз мужчина, выступающий под псевдонимом Игорь Балбеков, решился сделать предложение телеведущей и члену жюри Ольге Бузовой.

Стоит отметить, что Иван Прытков уже дважды участвовал в проекте Comedy Баттл, а теперь пришел покорять его в третий раз. Во время своего первого участия в шоу, ульяновец постоянно шутил на тему "Дома-2", а во второй уже затронул саму Ольгу Бузову, ее личную и творческую карьеру.

Как только он появился на сцене, Бузова встретила его восторженными криками, а также поинтересовалась, скучал ли по ней Балбеков. В ответ мужчина заявил, что пытался забыть все произошедшее, жил обычной жизнью, однако потом Бузова начала петь. Когда вышел ее альбом, Прытков стал чувствовать себя Бэтменом, которого зовут лучиком светом, потому он и пришел на новый сезон Comedy Баттл.

Окончив выступление, Прытков взял в руки букет и позвал Бузову на сцену. Парень встал на одно колено и сделал телеведущей предложение, от которого она не смогла отказаться. Так, ульяновец предложил Бузовой вместе выступить с миниатюрой во втором туре, на что певица ответила согласием.