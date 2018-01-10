Джеймса Франко убрали с обложки известного голливудского глянца

Джеймса Франко убрали с фотографии на обложке известного голливудского глянца. Подобное решение редакторов журнала Vanity Fair было вызвано нашумевшим секс-скандалом с участием актера.

После обвинения Джеймса Франко в сексуальных домогательствах, его, если и не стерли с лица земли, то убрать с обложки журнала Vanity Fair точно постарались. Изначально актеров на фотографии должно было быть в количестве 14-ти человек, однако представители глянца предпочли не связываться с "насильником" и убрали Франко со снимка.

В комментариях к подобному решению редакторы Vanity Fair напомнили о "неподобающем поведении" Джеймса Франка и его попытке изнасиловать актрису Вайолет Пэйли в салоне его автомобиля.

К тому же, следует признать, сама фотография получилась весьма странной. У голливудской знаменитости Риз Уизерспун появилась "третья" нога из-за неудачного ракурса, а у Опры Уинфри третья рука. Однако, как оказалось, ни звезды, ни редакторы издания подобному факту нисколько не смутились. Напротив, заявляли, что этот снимок для них совершенно особенный.