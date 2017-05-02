Наталья Водянова вызвала омерзение фанатов снимком с прокладкой

Знаменитая модель и мать пятерых детей Наталья Водянова вызвала омерзение у пользователей, опубликовав снимок с гигиенической прокладкой. Так, обеспокоенная проблемами женского здоровья модель предложила начать обсуждать менструальный цикл.

На своей странице в соцсети Водянова добавила новое фото, которое пользователи посчитали омерзительным, а саму модель назвали "бесноватой". Мать пятерых детей отметила, что пользователи не ошиблись, и в ее руках они могут видеть обычную гигиеническую прокладку. Модель также захотела поговорить о месячных. Водянова написала, что менструация это естественная часть жизни абсолютно любой женщины, потому она призвала особей женского пола не стесняться и обсуждать свой менструальный цикл.

Многие выразили недоумение, отметив, что не понимают, зачем это нужно. По словам подписчиков, такие темы женщины могут обсуждать с мамами, сестрами, подругами, но никак не на весь мир и каждому рассказывать о своих месячных. Кто-то даже всерьез предложил начать обсуждать фекалии, ведь это тоже естественно, а также забыть об одежде и ходить по улицам нагишом.

Нашлись все же и те, кто выразил поддержку Водяновой. Так, они заявили, что всем женщинам требуются выходные во время начала менструации, чтобы не страдать от боли на работе.