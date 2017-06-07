Бузову осудили за показ тизера клипа "Wi-Fi" во время траура по погибшим при крушении Ан-148

Восходящая певица Ольга Бузова представила тизер своего нового клипа на песню "Wi-Fi" с участием "самого красивого преступника" Джереми Микса. Фанаты осудили ее, что публиковать такие ролики, когда в стране траур, просто недопустимо.

На своей странице в соцсети Ольга Бузова опубликовала отрывок клипа на песню "Wi-Fi", специально для участия в съемках которого в Москву прилетал Джереми Микс. Судя по тизеру, клип получился довольно горячим, а самой Бузовой удалось поразить фанатов. Она написала, что ей уже не терпится представить фанатом полную версию, однако это произойдет только в День всех влюбленных. Бузова отметила, что понимает, как фанаты ждут видео на полюбившуюся всем песню, однако пока завесу тайны приоткрыть не может.

Поклонники оказались в восторге и отметили, что это лучшее видео из всех, которые певица когда-либо презентовала.

Нашлись и те, кто осудил телеведущую. Они заявили, что публиковать подобные похабные ролики, когда в стране траур и все скорбят по погибшим в авиакатастрофе с пассажирским лайнером Ан-148 в Подмосковье, просто недопустимо. Многие отметили, что Бузовой, как звезде, следовало бы лучше проявить сочувствие и высказать слова поддержки родственникам погибших, а не "заваливать" соцсети эротическими видео.