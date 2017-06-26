Волочкову осудили за веселые танцы в период траура по Ан-148

Анастасию Волочкову осудили в социальных сетях за веселые танцы в период траура по пассажирам разбившегося Ан-148. Такую позицию россияне выразили под её публикацией в Instagram от 12 февраля.

Известная балерина выложила на своей странице ролик, на котором она танцует во дворе частного дома. На расчищенной от снега дорожке она выделывает па, высоко поднимая ноги. В описании поста она поинтересовалась у своей аудитории, возникает ли у них ощущение счастья, при котором хочется пускаться в пляс и "дурачиться".

Подписчики танцовщицы не оценили её радостный порыв и выразили негодование относительно подобного поведения на фоне авиакатастрофы. Комментаторы обвинили автора в неэтичности. В ответ на это Анастасия Волочкова создала ещё один пост, в которых выразила сочувствие родственникам жертв крушения.

В воскресенье пассажирский Ан-148 летел по маршруту из Москвы в Орск и рухнул вскоре после взлета. Все 71 человек, находившийся внутри, погибли при падении. Жители Орска организовали стихийные мемориалы памяти о погибших у школы №8, на Комсомольской площади у памятника Ленина и у здания аэропорта. Ранее Версия также размещала материал о том, Во "ВКонтакте" продавали футболки и леггинсы с фото погибших при крушении Ан-148.