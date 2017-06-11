Телесваха Роза Сябитова сделала минимум 8 пластических операций

Самая главная сваха России Роза Сябитова решила раскрыть секрет по поводу своей внешности. Она рассказала, что сделала восемь пластических операций, чтобы достичь того эффекта, который имеет сейчас.

По словам телеведущей, чтобы выгодно смотреться в объективах телекамер, ей пришлось сбросить около 20 килограммов. После этого кожа на ее теле обвисла, из-за чего ей пришлось прибегнуть к услугам пластических хирургов. Всего Сябитова сделала около восьми операций и не пытается это скрывать. По словам телеведущей, молодость можно продлить не только при помощи различных уколов красоты, но и благодаря хирургам, которые творят чудеса.

Сябитова не стала отрицать, что если понадобится, она вновь решится на операцию, а в настоящий момент ее все устраивает и менять она ничего не планирует.

По некоторым данным, Роза Сябитова сделала пластику груди, скорректировала форму живота и талии, устранила лишнюю кожу и растяжение брюшных мышц, а также решилась на подтяжку лица. Благодаря вмешательству пластических хирургов, Сябитова теперь выглядит гораздо моложе своих лет.