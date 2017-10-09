Певица Нюша шокировала поклонников огромными бровями

Популярная российская певица Нюша шокировала поклонников новым образом с чрезмерно огромными бровями. Такой фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

Нюша сфотографировалась с целью продемонстрировать своей аудитории новую прическу. В описании публикации она поинтересовалась у подписчиков, насколько хорошо ей подходят волосы, собранные в дрэды. Исполнительница также спросила, какие ещё эксперименты ей можно проделать со своей внешностью.

Фанаты негативно оценили изменения прически и заявили, что в настоящее время дрэды уже не актуальны. Однако больше внимания пользователи уделили макияжу Нюши, в частности, бровям. Они утверждают, что над этой частью лица визажист откровенно схалтурил и подчеркнул лишнее. По мнению комментаторов, певице стоит нанять другого, более компетентного, мастера.