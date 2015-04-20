Третья часть фильма «50 оттенков» окупилась за сутки

СМИ сообщают об успешном прокате третьей части фильма «50 оттенков». Так, бюджет картины в целом составил 55 миллионов рублей, и лишь за сутки проката сумма сполна окупилась. На большие экраны в России фильм вышел 8 февраля.

Накануне в России стартовал прокат нового фильма от режиссера Джеймса Фоули «50 оттенков свободы». Если обратить внимание, насколько быстро он окупил заложенный бюджет, становится понятно, что он был весьма ожидаем среди зрителей. Так, это произошло всего за сутки. Бюджет фильма составил 55 миллионов рублей, а за 24 часа кинолента собрала на 5 миллионов больше. Между тем, вероятно, публика ожидала от создателей третьей части фильма о БДСМ большего. Об этом свидетельствует негативная оценка, которую он получил на различных порталах. В целом на них оценка зрителей едва достигает середины возможного.

Фильм «50 оттенков свободы» является продолжением двух предыдущих частей. Он рассказывает историю о жизни Кристиана и Анастейши после свадьбы. Вначале у них все складывается хорошо, однако позже по сюжету появляется враг, который хочет убить молодую жену.