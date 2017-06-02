Дана Борисова на волоске от алкогольного срыва

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что временами находится на волоске от алкогольного срыва, однако старается держать себя в руках и до сих пор еще не терпела срыва. По ее словам, возвращаться в реабилитационный центр желания у нее нет, а потому полки со спиртным в магазинах она обходит стороной.

Известная телеведущая Дана Борисова, которая не так давно прошла курс лечения от алкогольной зависимости в одном из реабилитационных центров в Таиланде, рассказала, каково ей живется сейчас, а также пожаловалась, что ее слишком часто обвиняют в срывах, хотя их на самом деле не происходит. Телеведущая отмечает, что вокруг ее имени в последнее время слишком много слухов. Многие СМИ хотят приобрести читателей, публикуя о ней неправдивую информацию. В частности, авторы таких новостей утверждают, что Борисова сорвалась и скоро вернется на реабилитацию.

Дана Борисова признается, что порой ей действительно тяжело, однако она держит себя в руках. По ее словам, когда она находится на волоске от срыва, то старается не быть там, где можно купить алкоголь, а также не заниматься ничем, что могло бы подтолкнуть ее сорваться. Телеведущая рассказала, что ей даже пришлось лечь спать в канун Нового года, чтобы не пить шампанское.