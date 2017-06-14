Телохранитель Брэда Питта рассказал, что актер все ещё любит Дженнифер Энистон

Со времени развода голливудских актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон прошло уже почти 13 лет, однако актер все ещё любит свою бывшую супругу. Об этом рассказал экс-телохранитель Питта Крис Херцог.

По словам Криса Херцога, Брэд Питт всегда любил только Дженнифер Энистон, и даже во время брака с Анджелиной Джоли актер часто вспоминал бывшую супругу. Более того, телохранитель Питта заявил, что актер недавно признался в любви Энистон и это несмотря на то, что сейчас Дженнифер пребывает в законном браке с Джастином Теро.

Напомним, что Брэд Питт познакомился с Анджелиной Джоли в 2005 году, однако спустя 11 лет пара рассталась. На данный момент Питт является многодетным отцом и борется с Джоли за право видеться со своими шестерыми детьми.