Наташа Королева скоро закончит карьеру певицы

После того, как Наташа Королева опубликовала один из последних постов в Instagram, многие пользователи сети выразили мнение, что скоро она закончит карьеру певицы. При этом они утверждают, что это произойдет даже раньше, чем с Аллой Пугачевой.

Накануне известная отечественная исполнительница Наташа Королева опубликовала в своем профиле фотосервиса Instagram отрывок со своего выступления во Франкфурте. Хотя она пела за рубежом, многие комментаторы сошлись на мнении, что ее карьера терпит крах. Так, они отметили, что певица не стоит на большой сцене, а теснится у стены, скорее всего, где-то у барной стойки. По этой причине пользователи сети пришли к выводу, что Наташа Королева теряет свою популярность и совсем скоро закончит карьеру певицы. По их словам, это может произойти даже раньше, чем у Аллы Пугачевой. Нашли однако же и те, кто вступился за любимую исполнительницу. Такие пользователи утверждали, что до сих пор слушают ее песни и ждут новых выступлений.

К слову сказать, Алла Пугачева в последнее время выступает довольно редко, однако ее популярность в связи с этим не гаснет. Известно также, что заказать ее выступление по-прежнему стоит дороже, чем чье-либо на российской сцене. Недавно она выпустила новую песню «Я летала» и даже записала к ней клип.