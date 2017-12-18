Ольга Бузова откровенно призналась, когда у нее был последний секс

Телеведущая и певица Ольга Бузова откровенно призналась, когда в последний раз занималась сексом. По словам теледивы, последняя ее интимная близость была практически полтора года назад.

Недавно Ольга Бузова побывала в гостях у Love Radio и во время беседы с радиоведущими откровенно призналась, когда в последний раз занималась любовью. По словам телеведущей, это происходило достаточно давно, еще в октябре 2016 года. Если певица не лукавит, то ее последний секс был полтора года назад, потому и ведущих возник логичный вопрос.

Они поинтересовались, чем Бузова заменяет такую потребность организма, на что она ответила "любовью к сцене". Радиоведущие, согласно ответу Бузовой, смогли предположить, что последним мужчиной у нее был бывший муж Дмитрий Тарасов, который времени зря не теряет и уже вновь женился и, по слухам, ожидает ребенка.

Сама же певица бережет себя для настоящей любви, потому за полтора года в постели у нее не побывало ни одного мужчины.