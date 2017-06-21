Алексей Панин показал абсолютно голых и счастливых людей

Скандально известный актер Алексей Панин в соцсети поделился с поклонниками снимками абсолютно голых и счастливых людей. В комментарии под фото он отметил, что свобода заключается внутри каждого человека.

Опубликованные Паниным снимки были сделаны в коммуне Кап Даг, которую принято считать настоящим раем для французских натуралистов. Он разместил сразу два снимка, на одном из которых изображены две абсолютно голые женщины во время шопинга, а на втором целая толпа обнаженных людей, запечатленных возле какого-то магазина.

В комментарии под этими снимками Панин рассказал, что свобода заключается внутри каждого человека. Комментирование для подписчиков Панин предпочел запретить, так как не хотел вновь столкнуться с обсуждением его моральных принципов и советами, что ради дочери актер должен быть примерным отцом, а не публиковать похабные снимки.