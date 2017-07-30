На эротической фотосессии Бузова раздвинула ноги перед журналистами

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала фанатов эротической фотосессией с автоматом после выступления на концерте Big Love Show в спорткомплексе "Олимпийский". Сразу же после концерта Бузова отправилась за кулисы, где показала журналистам, как широко умеет раздвигать ноги.

Как известно, Ольга Бузова привыкла шокировать публику своими выходками. То она потрясла ягодицами перед мужчинами в Германии, то облизала микрофон, то взяла в рот флейту. На этот раз она продемонстрировала журналистам цвет своего нижнего белья и то, как широко раздвигаются ее ноги.

После выступления на концерте Big Love Show в "Олимпийском" Бузова прошла за кулисы, где ее встретила пресса с фотоаппаратами. Не теряя времени зря, Бузова устроила горячую фотосессию. Помог ей в этом автомат и камуфляжный костюм, а образ дополнили тонкие колготки в сеточку. То и дело певица принимала различные эротические позы и раздвигала ноги, а затем сообщила присутствующим мужчинам, что в настоящий момент она свободна.

Телеведущая заявила, что у нее нет пары на День Святого Валентина, поэтому праздник она намерена провести на сцене и купаться в любви зрителя, которую отнять у нее вряд ли смогут.