Иван Ургант не будет сниматься в "Гардемаринах" из-за своей внешности

Известный российский комик и шоумен Иван Ургант отказался участвовать в новой части "Гардемаринов" и виной тому внешность. Предложение о сотрудничеству ему сделала Светлана Дружиниа, режиссер серии фильмов.

Дружинина стала гостьей Ивана Урганта в шоу "Смак". Во время приготовления блюд деятели культуры вели беседу о кино. Режиссер высказала мнение, что Ургант успешно снялся во многих комедиях, однако сам уже давно перерос этот жанр. По мнению Светланы Дружининой, телеведущему стоило бы попробовать себя в более серьезном проекте, например, в "Гардемаринах".

В ответ на это Иван Ургант заявил, что в исторических фильмах с его ростом и внешностью сниматься нельзя, так как это будет выглядеть смешно. Тем не менее, он положительно отозвался о "Гардемаринах" и заявил, что готов поучаствовать в других проектах Дружининой.

События фильма разворачиваются в 1740-х годах. Тогда средний рост российских мужчин составлял примерно 164,7 см, в то время как рост Урганта достигает 195 см.