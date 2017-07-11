Максим Галкин покорил фанатов молитвой сына Гарри

Знаменитый шоумен Максим Галкин поразил соцсети очередным трогательным видео со своими детьми. На этот раз Галкин показал, как его сын Гарри наизусть читает молитву "Отче Наш".

Гарри на опубликованном видео наизусть прочел молитву "Отче Наш", при этом тон его был размеренным, он никуда не спешил и ни разу не запнулся. Все время, пока Гарри произносил слова молитвы, его звездный папа терпеливо ждал, а по окончанию похвалили сына.

Поклонников до глубины души тронуло данное видео и они стали хвалить Галкина и его сына. Они отметили, что это хорошо, что ребенок в четыре года уже знает молитвы, а также прозвали Гарри маленьким ангелочком. Фанаты заинтересовались, сможет ли Лиза повторить успех брата и попросили Галкина опубликовать такое же видео, но уже с малышкой.

В комментариях под видео появился также и Филипп Киркоров, который оказался настолько поражен способностями Гарри, что написал "Это невероятно".